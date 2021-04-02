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Ученые раскрыли тайну появления огромных кратеров в ЯНАО

Ura.Ru
1 час назад
Ученые не нашли связи между происхождением метановых кратеров в ЯНАО с добычей полезных ископаемых. Об этом сообщил заместитель института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский во время онлайн-конференции о новых научных исследованиях в российской Арктике. По его мнению, кратеры являются природным явлением.
«Сейчас, говоря обо всех кратерах, которые мы исследовали за 6,5 лет, мы не можем показать никакую, по крайней мере, прямую, связь с жизнедеятельностью человека и нефтегазовыми промыслами, которые работают в этом регионе», — сообщил Богоявленский.
Он отметил, что не сомневается в том, что образование кратеров на Ямале — это природное явление.
Ранее URA.RU сообщало, что ученые выяснили происхождение кратера, который нашли летом 2020 года. Причина его появления — таяние вечной мерзлоты.
Наука и техника,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,
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