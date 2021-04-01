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Новый планшет от Xiaomi получит флагманский процессор и огромный экран

РИА Новости
23 минуты назад
Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.
Новый планшет от Xiaomi получит огромный экран
Фото: ReutersReuters
Планшеты Mi Pad 5 приписывают 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления картинки в 144 Гц. За производительность гаджета будет отвечать процессор Snapdragon 870, который является слегка модернизированной версией прошлогоднего Snapdragon 865+.
Интересной особенностью станет режим отображения, дебютировавший в гибком Mi Mix Fold. Планшет от Xiaomi сможет работать в качестве портативного ПК с открытием окон, перетаскиванием экрана и другими опциями.
О сроках выхода новинки, как и ее цене пока нет информации. Последний Mi Pad вышел еще в 2018 году и давно снят с производства, а на старте продаже стоил около 180 долларов (14 тысяч рублей по текущему курсу).
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