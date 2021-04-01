Новый планшет от Xiaomi получит огромный экран

Xiaomi работает над пятым поколением планшета Mi Pad, которое будет значительно отличаться от предшественника. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на китайских инсайдеров.

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Планшеты Mi Pad 5 приписывают 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления картинки в 144 Гц. За производительность гаджета будет отвечать процессор Snapdragon 870, который является слегка модернизированной версией прошлогоднего Snapdragon 865+.

Интересной особенностью станет режим отображения, дебютировавший в гибком Mi Mix Fold. Планшет от Xiaomi сможет работать в качестве портативного ПК с открытием окон, перетаскиванием экрана и другими опциями.