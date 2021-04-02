Согласно геологическим данным, в конце последнего ледникового периода, около 14 600 лет назад, уровень моря поднялся в десять раз быстрее нынешних темпов, всего за 500 лет, что привело к затоплению огромных территорий суши. До сих пор было не ясно, какие ледники ответственны за это глобальное событие, обозначаемое в научной литературе как MWP-1A (Meltwater Pulse 1A), однако некоторые свидетельства указывают на ледниковые щиты в Северном полушарии.