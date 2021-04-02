Ученые Даремского университета в Великобритании
раскрыли, что около 15 тысяч лет назад уровень моря быстро поднялся по всему миру на 18 метров. Причиной стало катастрофически быстрое таяние ледников, которое возможно и в будущем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Согласно геологическим данным, в конце последнего ледникового периода, около 14 600 лет назад, уровень моря поднялся в десять раз быстрее нынешних темпов, всего за 500 лет, что привело к затоплению огромных территорий суши. До сих пор было не ясно, какие ледники ответственны за это глобальное событие, обозначаемое в научной литературе как MWP-1A (Meltwater Pulse 1A), однако некоторые свидетельства указывают на ледниковые щиты в Северном полушарии.
Исследователи пришли к выводу, что большая часть талой воды пришелся на ледниковые щиты Северной Америки и Евразии, при этом общий объем растаявшего льда превышал объем ледников Гренландии в два раза. Вклад Антарктиды оказался, к удивлению специалистов, небольшим.
Предполагается, что сброс огромных количеств пресной воды нарушил глобальную циркуляцию океана. Однако пока не понятно, что именно вызвало такое быстрое таяние. По мнению ученых, подобный сценарий может реализоваться и в будущем из-за антропогенного изменения климата, однако определить риск помогут будущие исследования.