Физики выдвинули альтернативную теорию о строении Вселенной

Физики из Копенгагенского университета ( Дания ) представили новое исследование, которое ставит под сомнение популярную теорию о Вселенной. Оно гласит, что Вселенная может вовсе и не состоять на 70 процентов из темной энергии, как это принято считать.

Фото: NASA/CXC/SAO NASA/CXC/SAO

Краткий обзор исследования опубликован на сайте Университета Копенгагена . Общепринятая теория, насчитывающая уже около столетия, гласит, что темная энергия составляет почти 70 процентов постоянно ускоряющейся и расширяющейся Вселенной.

В основе этой теории лежит так называемая космологическая постоянная, разработанной Альбертом Эйнштейном еще в 1917 году. Знаменитый физик назвал так невидимую и неизвестную космическую репеллентную силу.

Космологическая постоянная сегодня известна как темная энергия - некая субстанция, которая не может быть измерена напрямую. Кстати, именно поэтому не только многие исследователи, но и сам Эйнштейн, сомневались в ее существовании. Однако и достоверную альтернативу существованию темной энергии никто за прошедшее столетие не представил.

Возможно, все изменится после публикации исследования датских физиков. В нем говорится о модели, которая была успешно протестирована учеными. В ней темную энергию заменяет темная материя, представленная в виде магнитных сил.

"Мы удалили темную энергию из уравнения и добавили несколько новых свойств темной материи, - объясняет соавтор исследования Стин Харле Хансен. - Эти свойства, похоже, оказывают такое же влияние на расширение Вселенной, как темная энергия".

Общепринятая теория объясняет механизм строения Вселенной. Согласно ей, Вселенной состоит из пяти процентов обычной материи, которую мы можем наблюдать воочию или фиксировать при помощи оборудования, 25 процентов темной материи и 70 процентов темной энергии.

В новой модели исследователей именно 25-процентная доля темной материи была наделена особыми качествами, которые, по сути, сделали бесполезными 70 процентов темной энергии.

"Мы мало что знаем о темной материи, кроме того, что это тяжелые и медленные частицы, - продолжает Стин Хансен. - Но мы задались вопросом: а что, если бы темная материя имела какое-то качество, аналогичное магнетизму? Как известно, одни магниты притягивают или отталкивают другие магниты. Что, если нечто подобное происходит и во Вселенной? Что, если постоянное расширение темной материи происходит благодаря какой-то магнитной силе?".

Компьютерная модель, которую протестировали ученые, как раз и помогла изучить сценарий, при котором темная материя расширяется под воздействием некой магнитной силы. При этом в свою модель исследователи включили все имеющиеся знания о Вселенной, включая гравитацию, скорость ее расширения и неизвестную силу Х, которая и расширяет Вселенную.

"Мы создали модель, которая работала, исходя из предположения, что частицы темной материи обладают магнитной силой, - говорит Стин Хансен. - Мы также исследовали, какое влияние эта сила может иметь на Вселенную. Выяснилось, что она оказывает на скорость расширения Вселенной точно такой же эффект, который, как мы считаем, оказывает на нее темная энергия".

Это означает, что сам факт существования темной энергии может быть поставлен под сомнение, хотя датские ученые и признают, что для такого утверждения необходимы дополнительные исследования. Причем проводить их следует на более совершенных моделях, учитывающих большее количество факторов.