Xiaomi показала первый электромобиль

Xiaomi представила прототип первого автомобиля. Анонс состоялся на презентации, запись мероприятия доступна на YouTube -канале компании.

Фото: Xiaomi / YouTube Xiaomi / YouTube

Первый электромобиль компании является «домом на колесах» — это вместительный фургон, оснащенный спальным местом, кухней и туалетом. Внутри автомобиля расположена различная техника от Xiaomi. По словам главы компании Лея Цзюня (Lei Jun), на разработку электрокара ушло около трех месяцев. Прототип создали по просьбе потребителей корпорации.

Xiaomi не раскрыла сроки выхода машины и не уточнила, будет ли показанный на презентации автомобиль производиться серийно.

Также китайский IT-гигант анонсировал запуск подразделения по производству автомобилей. Компания собирается инвестировать в него 10 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. На первом этапе новое созданное предприятие, которое возглавит Лей Цзюнь, получит инвестиции в размере полутора миллиардов долларов. «Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, которые позволят каждому в мире вести прогрессивную жизнь в любое время и в любом месте», — говорится в заявлении компании.

По словам аналитиков телеканала CNBC, Xiaomi выходит на рынок с невероятно высокой конкуренций — как в Китае, так и в мире. Уточняется, что рынок электромобилей конкретно на родине корпорации развивается быстрыми темпами, что связывают с поддержкой данной отрасли субсидиями от государства.