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Ученые узнали о взрыве 100-метрового метеорита над Антарктидой

ТК «Звезда»
38 минут назад
Примерно 430 тысяч лет назад в Восточной Антарктиде упал крупный метеорит или астероид. К такому выводу пришли ученые, обнаружив в регионе оплавленные частицы внеземного вещества. При этом космическое тело не оставило после себя кратера, потому что расплавилось еще на подлете к нашей планете. Результаты научной работы международной группы геологов и планетологов опубликованы в журнале Science Advances.
Ученые узнали о взрыве 100-метрового метеорита над Антарктидой
Фото: pixabaypixabay
Примерной областью падения является район гор Сер-Рондане (Земля Королевы Мод), где были найдены крошечные частицы размером от 100 до 300 микрометров. Речь идет о сферулах конденсации, образовавшихся при взрыве метеорита недалеко от поверхности. В результате на землю попала струя расплавленного и испаренного материала.
В частности, собранные образцы породы представляли собой хондриты, чью внеземную природу подтверждало соотношение микроэлементов и высокое содержание никеля.
Согласно подсчетам ученых, размер метеорита составлял от 100 до 150 метров, масштаб события при этом превышал падение Тунгусского метеорита в 1908 году или Челябинского — в 2013-м.
Автор научной работы, доктор Матиас ван Гиннекен из Школы физических наук Кентского университета в Великобритании оценил потенциальную опасность подобного события для человечества. По словам ученого, такие ударные события не угрожают деятельности человека, если они происходят над Антарктидой, однако приведут к миллионам жертв и серьезному ущербу, если случатся над густонаселенным районом.
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