Ученые узнали о взрыве 100-метрового метеорита над Антарктидой

Согласно подсчетам ученых, размер метеорита составлял от 100 до 150 метров, масштаб события при этом превышал падение Тунгусского метеорита в 1908 году или Челябинского — в 2013-м.

Автор научной работы, доктор Матиас ван Гиннекен из Школы физических наук Кентского университета в Великобритании оценил потенциальную опасность подобного события для человечества. По словам ученого, такие ударные события не угрожают деятельности человека, если они происходят над Антарктидой, однако приведут к миллионам жертв и серьезному ущербу, если случатся над густонаселенным районом.