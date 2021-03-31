Xiaomi представила первый складной смартфон

Xiaomi анонсировала складной смартфон Mi Mix Fold. Запись презентации доступна на YouTube -канале компании.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Аппарат имеет похожий на Samsung Galaxy Fold форм-фактор — его корпус складывается пополам, с обеих сторон устройства находятся по OLED-дисплею. Основной экран в разложенном состоянии имеет диагональ 8,01 дюйма разрешением 2480x1860 пикселей, дополнительный — 6,52 дюйма разрешением 2520x840 пикселей. Представители Xiaomi уверяют, что ресурс главного дисплея рассчитан на миллион складываний.

Топовый девайс получил чип Snapdragon 888, минимум 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Первый складной смартфон Xiaomi также имеет тройную камеру разрешением 108, 13 и 8 мегапикселей. Она дополняется фирменным процессором Surge C1 , который отвечает за обработку изображений и видео при съемке.

Mi Mix Fold вышел с защитным стеклом Gorilla Glass 5 на задней панели, встроенным в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 5020 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 ватт.

Базовая версия устройства обойдется в 9999 юаней (около 115 тысяч рублей). В линейке также есть модель с 512 гигабайт встроенной памяти, которая оценена в 10 999 юаней (127 тысяч рублей). Премиальная версия флагмана с керамической задней панелью и 16 гигабайт оперативной памяти будет стоить 12 999 юаней (около 150 тысяч рублей).

Смартфон выйдет на китайский рынок в ближайшее время. Представители Xiaomi не уточнили, будет ли доступен Mi Mix Fold на глобальном рынке.