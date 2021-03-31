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«Тот, который вызывает страх». Ученые нашли «близнеца» тираннозавра

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
В Аргентине обнаружили череп огромного динозавра, ранее неизвестного ученым. Об этом 31 марта сообщает BBC.
Ученые нашли «близнеца» тираннозавра
Фото: Jorge Blanco and Journal of Vertebrate PaleontologyJorge Blanco and Journal of Vertebrate Paleontology
Новый вид динозавров назвали Llukalkan aliocranianus. В свое время индейцы Мапуче говори о нем, как «о том, кто вызывает страх». Известно, что данный вид относится к семейству абелизаврид, обитающих в Южном полушарии и крайне похож на тираннозавров, живших в Северном полушарии.
Обнаруженный вид обитал примерно 80 млн лет назад и являлся одним из главных хищников в Патагонии, так как был огромен (до 5 м в длину), имел очень острые зубы, когти и развитое обоняние.
Отметим, что ученые обнаружили остатки скелета Llukalkan aliocranianus в формации Баджо-де-ла-Карпа.
Наука и техника,Аргентина,
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