Ученые нашли «близнеца» тираннозавра

Новый вид динозавров назвали Llukalkan aliocranianus. В свое время индейцы Мапуче говори о нем, как «о том, кто вызывает страх». Известно, что данный вид относится к семейству абелизаврид, обитающих в Южном полушарии и крайне похож на тираннозавров, живших в Северном полушарии.