Физики создали лазер для управления антивеществом

Исследователи из коллаборации ALPHA в ЦЕРНе объявили об успешной реализации первого в мире эксперимента по манипулированию антивеществом с использованием созданной в Канаде лазерной системы для охлаждения образца почти до абсолютного нуля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Программа экспериментов ALPHA по улавливанию нейтрального антиводорода в магнитной ловушке, стартовала в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН в 2011 году. Тогда физикам удалось в течение 15 минут удерживать несколько сотен атомов антиводорода в замедлителе антипротонов AD.

Теперь канадские физики из Университета Британской Колумбии, работающие в программе ALPHA, создали лазер, позволяющий не просто удерживать антиматерию, но и управлять ей.

Технологии лазерных манипуляций путем сверхохлаждения обычных атомов появились 40 лет назад. Они произвели революцию в современной атомной физике и провести несколько экспериментов, удостоенных впоследствии Нобелевской премии. Но это первый случай, когда ученые применили подобные методы к антивеществу.