Физики создали лазер для управления антивеществом

Исследователи из коллаборации ALPHA в ЦЕРНе объявили об успешной реализации первого в мире эксперимента по манипулированию антивеществом с использованием созданной в Канаде
лазерной системы для охлаждения образца почти до абсолютного нуля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Программа экспериментов ALPHA по улавливанию нейтрального антиводорода в магнитной ловушке, стартовала в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН в 2011 году. Тогда физикам удалось в течение 15 минут удерживать несколько сотен атомов антиводорода в замедлителе антипротонов AD.
Теперь канадские физики из Университета Британской Колумбии, работающие в программе ALPHA, создали лазер, позволяющий не просто удерживать антиматерию, но и управлять ей.
Технологии лазерных манипуляций путем сверхохлаждения обычных атомов появились 40 лет назад. Они произвели революцию в современной атомной физике и провести несколько экспериментов, удостоенных впоследствии Нобелевской премии. Но это первый случай, когда ученые применили подобные методы к антивеществу.
"Это было чем-то вроде безумной мечты — манипулировать антивеществом с помощью лазера, — приводятся в пресс-релизе Канадского национального центра ускорителей элементарных частиц TRIUMF слова сотрудника центра и одного из авторов исследования Макото Фудзивара (Makoto Fujiwara). — Я очень рад, что наша мечта наконец осуществилась в результате огромной совместной работы как канадских, так и зарубежных ученых".