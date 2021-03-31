Японская игровая студия Sony потеряла ещё двух известных разработчиков

Дизайнер персонажей видеоигр серии Gravity Rush Сюнсуке Сайто покинул японское подразделение компании Sony Interactive Entertainment. Об этом он 31 марта сообщил на своей twitter-странице.
«Сегодня я покидаю Sony Interactive Entertainment Japan Studio», — написал Сайто.
Стоит отметить, что за час до этого аналогичное объявление опубликовал геймдизайнер Кентаро Мотомура, работавший над реализацией проектов игр Dark Cloud, Wild Arms, Soul Sacrifice, Bloodborne и Everybody's Golf.
Напомним, в феврале 2021 года Sony Interactive Entertainment объявила о начале реорганизации подразделения Japan Studio. Компания тогда сообщила, что новая компания будет выстраиваться вокруг команды Team ASOBI, разрабатывавшей Astro’s Playroom.