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Решена проблема зависаний Windows

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В новой версии Windows будет отсутствовать проблемный компонент, вызывающий зависание системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Решена проблема зависаний Windows
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В предварительных сборках новой версии ОС, получившей кодовое название Sun Valley («Солнечная долина») или 21H2, привычная Windows-пользователям панель задач лишится ответственного за ее работу компонента explorer.exe.
«Обычно explorer.exe работает без сбоев, но когда он зависает, он может сделать ваш рабочий стол бесполезным и также скрыть панель задач», — заметили авторы.
Проблема с зависанием компонента существует десятилетия во всех версиях ОС от Microsoft.
Чтобы решить проблему зависшего из-за панели задач компьютера, нужно вызвать диспетчер задач и вручную выключить explorer.exe. В некоторых случаях необходимо перезагрузить ПК.
В новой итерации Windows панель задач получит выделенную для ее работы библиотеку taskbar.dll, что может повысить стабильность данной функции операционной системы. В предварительной версии ОС были обнаружены ссылки на taskbar.dll, что намекает на выделение библиотеки в качестве отдельного процесса.
В конце марта специалисты обнаружили в версии 21H2 режим персонализации Windows. Пользователь сможет настроить ОС под себя с учетом своих потребностей и изменить оформление интерфейса. Запуск новой версии Windows состоится в октябре-ноябре.
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