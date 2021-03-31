Решена проблема зависаний Windows

В новой версии Windows будет отсутствовать проблемный компонент, вызывающий зависание системы. Об этом сообщает издание Windows Latest.

В предварительных сборках новой версии ОС, получившей кодовое название Sun Valley («Солнечная долина») или 21H2, привычная Windows-пользователям панель задач лишится ответственного за ее работу компонента explorer.exe.

«Обычно explorer.exe работает без сбоев, но когда он зависает, он может сделать ваш рабочий стол бесполезным и также скрыть панель задач», — заметили авторы.

Проблема с зависанием компонента существует десятилетия во всех версиях ОС от Microsoft

Чтобы решить проблему зависшего из-за панели задач компьютера, нужно вызвать диспетчер задач и вручную выключить explorer.exe. В некоторых случаях необходимо перезагрузить ПК.

В новой итерации Windows панель задач получит выделенную для ее работы библиотеку taskbar.dll, что может повысить стабильность данной функции операционной системы. В предварительной версии ОС были обнаружены ссылки на taskbar.dll, что намекает на выделение библиотеки в качестве отдельного процесса.