В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02

ТАСС
2 часа назад
Китай в среду успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-12-02. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Китай успешно запустил спутник Gaofen-12-02
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как уточняется на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 06:45 по местному времени при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 364-м для носителей серии "Чанчжэн".
По данным CASC, спутник будет использоваться при реализации проектов городского планирования, а также для нужд сельского хозяйства и с целью предотвращения стихийных бедствий.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.
Согласно официальному заявлению корпорации, в текущем году Китай осуществит как минимум 40 запусков и поставит новый национальный рекорд.
Наука и техника,Наука,Китай,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители