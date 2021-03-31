Презентацию зеркального космоплана от Virgin Galactic запечатлели на видео

Частный космический Virgin Galactic туроператор был основан в 2004 году. По замыслу основателя компании, люди смогут летать на экскурсии в суборбитальные рейсы. Заявки на полет на SpaceShip 2 подали уже около 700 человек, многие внесли залог в 250 тысяч долларов.