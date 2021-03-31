Презентацию зеркального космоплана от Virgin Galactic запечатлели на видео

Компания Virgin Galactic представила новый космоплан VSS Imagine, это корабль проекта SpaceShip 3. Видео публикует телеграмм канал РИА Новостей.
Космоплан имеет «революционный дизайн» и модульную конструкцию, которая, в частности, позволит упростить техническое обслуживание – отмечают в компании Ричарда Бренсона
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Частный космический Virgin Galactic туроператор был основан в 2004 году. По замыслу основателя компании, люди смогут летать на экскурсии в суборбитальные рейсы. Заявки на полет на SpaceShip 2 подали уже около 700 человек, многие внесли залог в 250 тысяч долларов.
Сам Ричард Бренсон хотел полететь на SpaceShip 2 в первом квартале этого года.