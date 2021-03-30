SpaceX укомплектовала гражданский экипаж для полета в космос

Сообщается, что полет туристического рейса Crew Dragon на низкой околоземной орбите около 540 километров состоится не раньше 15 сентября 2021 года и будет продолжаться около трех дней. SpaceX будет осуществлять контроль над полетом каждые 90 минут - время одного витка вокруг Земли. Корабль стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.