Прототип корабля Starship взорвался при посадке

Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс, взорвался при посадке после испытательного суборбитального полета. Об этом сообщает «Интерфакс»
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На странице SpaceX в твиттере
велась прямая трансляция испытаний.
Запуск был осуществлен в 9:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по московскому времени) с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
В рамках испытания корабль вышел на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку.
За минуту до посадки корабль подал видеосигнал и затем взорвался.
Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту. Предыдущий прототип космического корабля Starship взорвался на земле через 7 минут после успешной вертикальной посадки после испытательного суборбитального полета. До этого два прототипа взорвались при посадке.