Прототип корабля Starship взорвался при посадке

Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс, взорвался при посадке после испытательного суборбитального полета. Об этом сообщает «Интерфакс»

На странице SpaceX в твиттере велась прямая трансляция испытаний.

Запуск был осуществлен в 9:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по московскому времени) с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку.

За минуту до посадки корабль подал видеосигнал и затем взорвался.