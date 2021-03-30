В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Прототип корабля Starship взорвался при посадке

Вероника Полынина
1 час назад
Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемый компанией SpaceX для пилотируемых полетов на Луну и Марс, взорвался при посадке после испытательного суборбитального полета. Об этом сообщает «Интерфакс».
На странице SpaceX в твиттере велась прямая трансляция испытаний.
Запуск был осуществлен в 9:00 по времени Восточного побережья США (в 16:00 по московскому времени) с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
В рамках испытания корабль вышел на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку.
За минуту до посадки корабль подал видеосигнал и затем взорвался.
Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту. Предыдущий прототип космического корабля Starship взорвался на земле через 7 минут после успешной вертикальной посадки после испытательного суборбитального полета. До этого два прототипа взорвались при посадке.
Наука и техника,Видео,SpaceX,
195
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители