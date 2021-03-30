Xiaomi представила суперфлагманы

Xiaomi провела презентацию, на которой представила серию новых устройств. Запись мероприятия доступна на YouTube -канале компании.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Флагманскую серию смартфонов пополнили два гаджета — Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Первый аппарат получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран разрешением 3200х1440 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. В переднюю панель встроена фронтальная камера разрешением 20 мегапикселей. Устройство имеет процессор Snapdragon 888, минимум восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. Смартфон отличается от базового флагмана Mi 11 камерой — она получил три объектива разрешением 50, 8 и 13 мегапикселей.

Суперфлагман Mi 11 Ultra вышел с аналогичным Mi 11 Pro экраном. Девайс отличается от других устройств Xiaomi наличием выступающего блока с камерой на задней панели. Рядом расположен дополнительный экран, предназначенный для фотографирования и отображения уведомлений. Камера Mi 11 Ultra получила три сенсора разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом. Остальные отличия Mi 11 Ultra от Mi 11 Pro минимальны.

Также оба смартфона стали первыми флагманами китайской компании, которые получили полноценную защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Стоимость базовой версии Mi 11 Pro составила 4999 юаней или около 57,5 тысячи рублей. Xiaomi Mi 11 Ultra, который будет доступен на глобальном рынке, оценили минимум в 6000 юаней или около 69 тысяч рублей. Специальная версия флагмана, имеющая 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, обойдется покупателю в 7000 юаней или чуть больше 80 тысяч рублей.