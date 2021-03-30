Рогозин: Россия займется забором грунта с Венеры

В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», должно быть завершено строительство Национального космического центра, в котором будет работать 20 тысяч инженеров. В 2023 году стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки космодрома Восточный, пуск нового пилотируемого корабля «Орёл», а также ракеты-носителя «Союз-5».