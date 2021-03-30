Ученых удивили живущие в Чернобыльской зоне коровы

В апреле 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Тогда населению пришлось в экстренном порядке покинуть свои дома, поэтому все происходило в спешке и полнейшем хаосе. Из-за этого в зоне отчуждения остались множество домашних животных и скота. Что с ними произошло спустя 35 лет после трагедии?

Фото: Prt scr youtube.com/Chernobyl Zone - Radioactive Team Prt scr youtube.com/Chernobyl Zone - Radioactive Team

Ученые несколько лет назад обнаружили стадо быков и коров в зоне отчуждения, обитающих вблизи села Лубянка. За годы наблюдения исследователи отметили, что домашние животные прекрасно выживают без человека, питаясь подножным кормом, и даже продолжают род. Однако это не самое поразительное, что удивило специалистов. Согласно наблюдениям, это четвертое или пятое поколение быков и коров. За это время домашний скот без присмотра полностью изменил свой стиль и стратегию поведения.

Если обычное домашнее стадо предпочитает пастись на открытых пространствах, то одичавшие сородичи проводят свое время на опушках и в редколесье. Видимо, так им проще защищаться от хищников. Кроме того, особи в диком стаде держатся вплотную друг к другу, а их перемещение слаженно и целеустремленно – это позволяет им оперативно реагировать на возможные угрозы.

Также в стаде был замечен вожак без одного глаза, которому безоговорочно подчиняются остальные быки и коровы. У домашнего скота эта роль отведена пастуху. Лидер стада постоянно отслеживает, чтобы никто не оторвался от стада, а все телята держались строго между взрослыми быками и коровами.