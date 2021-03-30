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Ученые рассказали о «чувстве обречённости» при межпланетных полётах

News.ru
47 минут назад
Чувствами тоски и обречённости, которые невозможно преодолеть традиционными методами, могут сопровождаться полёты к другим планетам. Об этом говорится в докладе учёных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, сообщают РИА Новости.
Раскрыта еще одна проблема при межпланетных полётах
Фото: NASA/Global Look PressNASA/Global Look Press
По данным агентства, учёные утверждают, что музыка, книги и развлечения в космосе не спасут от переживаний и тоске по дому в тягостной неопределённости космической бездны. Исследователи пришли к выводу, что в первую очередь на психологическое состояние человека в космическом полёте может повлиять необходимость работать полностью автономно, без возможности общения с Землёй в режиме реального времени.
Чтобы минимизировать эффекты изоляции, учёные предлагают использовать виртуальную реальность. С её помощью предполагается занять руки и головы космонавтов «интересной креативной работой». Это позволит насытить людей тактильными и аудио-визуальными ощущениями.
Отдельно исследователи отмечают психотерапевтические свойства методов виртуальной реальности.
Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен «отрыва от Земли» при долгосрочных полётах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа, — отмечается в докладе.
Ранее учёные из РФ изучили биографию свыше 100 побывавших на орбите советских и российских космонавтов, почти треть из которых уже умерли. По словам экспертов, чаще всего — почти в 50% случаев — они уходили из жизни из-за проблем с сердцем. Об этом писал NEWS.ru.
Наука и техника,РАН,РИА Новости,
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