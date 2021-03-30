Раскрыта еще одна проблема при межпланетных полётах

Чувствами тоски и обречённости, которые невозможно преодолеть традиционными методами, могут сопровождаться полёты к другим планетам. Об этом говорится в докладе учёных Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН , сообщают РИА Новости.

Фото: NASA/Global Look Press NASA/Global Look Press

По данным агентства, учёные утверждают, что музыка, книги и развлечения в космосе не спасут от переживаний и тоске по дому в тягостной неопределённости космической бездны. Исследователи пришли к выводу, что в первую очередь на психологическое состояние человека в космическом полёте может повлиять необходимость работать полностью автономно, без возможности общения с Землёй в режиме реального времени.

Чтобы минимизировать эффекты изоляции, учёные предлагают использовать виртуальную реальность. С её помощью предполагается занять руки и головы космонавтов «интересной креативной работой». Это позволит насытить людей тактильными и аудио-визуальными ощущениями.

Отдельно исследователи отмечают психотерапевтические свойства методов виртуальной реальности.

Они позволяют имитировать присутствие человека в рабочей и повседневной среде. Это особенно важно для космонавтов, которые остро переживают феномен «отрыва от Земли» при долгосрочных полётах, что может снижать их мотивацию и общую работоспособность экипажа, — отмечается в докладе.