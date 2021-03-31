ВОЗ показала карту распространения коронавируса в Ухани

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Карту и схему примерного движения вируса, а также цепочку заражений от летучих мышей показали специалисты ВОЗ в докладе по итогам поездки в Китай, сообщает РИА Новости.

ВОЗ

Специалисты организации считают «крайне маловероятным» пробирочное происхождение SARS-CoV-2. Но и точных данных о его возникновении у ВОЗ пока нет.

Учёные организации призвали все государства попытаться установить истинную природу вируса. Единственное, что им удалось выяснить, что вирус не передавался напрямую от летучих мышей к людям. Между ними было связующее звено. Что это за звено, специалисты так и не выяснили.

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В мире за год пандемии выявили более 127 млн случаев заражения коронавирусом, погибли 2,7 млн человек. В России было заражено 4,5 млн, умерли 98 442 пациента.