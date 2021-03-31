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Карту распространения коронавируса в Ухани показала ВОЗ

News.ruиещё 7
39 минут назад
Аналитики Всемирной организации здравоохранения показали, как примерно коронавирус распространялся по городу Ухань в Китае, где были обнаружены первые случаи заражения.
ВОЗ показала карту распространения коронавируса в Ухани
Фото: ReutersReuters
Карту и схему примерного движения вируса, а также цепочку заражений от летучих мышей показали специалисты ВОЗ в докладе по итогам поездки в Китай, сообщает РИА Новости.
ВОЗ
Специалисты организации считают «крайне маловероятным» пробирочное происхождение SARS-CoV-2. Но и точных данных о его возникновении у ВОЗ пока нет.
Учёные организации призвали все государства попытаться установить истинную природу вируса. Единственное, что им удалось выяснить, что вирус не передавался напрямую от летучих мышей к людям. Между ними было связующее звено. Что это за звено, специалисты так и не выяснили.
воз
В мире за год пандемии выявили более 127 млн случаев заражения коронавирусом, погибли 2,7 млн человек. В России было заражено 4,5 млн, умерли 98 442 пациента.
Ранее NEWS.ru писал, что США и ещё 13 стран в совместном заявлении выразили обеспокоенность докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции. Текст заявления опубликовала пресс-служба Госдепартамента.
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