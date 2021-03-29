В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ученый предположил большие запасы пресной воды под Азовским морем

Деловая газета "Взгляд"
7 минут назад
Под Азовским морем располагаются зоны пра-русел рек Дон и Кубань, следовательно, там могут находится большие запасы пресной воды, считает президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко.
Запасы пресной воды предложили искать под Азовским морем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды. Пока мы не можем с уверенностью и точностью сказать, что там мы найдем Эльдорадо, и что вода будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Результат хороший возможен», – передает его слова РИА «Новости».
Подтвердить эту теорию могут геофизические исследования. Провести их можно с помощью можно бурильных установок предприятия «Черноморнефтегаз», считает эксперт.
«Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова – в предгорном и степном Крыму, где еще недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды», – сказал Тарасенко.
Ранее для решения вопроса с водоснабжением Крыма ученые предложили использовать субмаринные источники пресной воды, которые находятся на шельфе омывающих полуостров морей.
Между тем старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил газете ВЗГЛЯД, что воды в субмаринных источниках недостаточно для полного обеспечения Крыма таким образом, чтобы не иссушить водоемы.
Наука и техника,Виктор Тарасенко,РАН,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Дон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители