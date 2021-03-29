Запасы пресной воды предложили искать под Азовским морем

«Под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань. По ним как раз может идти вода из континентальной части украинского щита и Предкавказья. Этот вопрос надо изучить. Там могут оказаться значительные запасы пресной воды. Пока мы не можем с уверенностью и точностью сказать, что там мы найдем Эльдорадо, и что вода будет пригодна для использования в бытовых нуждах, но провести исследования стоит. Результат хороший возможен», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы также считаем целесообразным параллельно вести поиск воды на континентальной части полуострова – в предгорном и степном Крыму, где еще недостаточно изучены глубинные горизонты. Есть предположения, что мы можем открыть зоны глубинных запасов пресной воды», – сказал Тарасенко.