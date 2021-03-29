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На Украине могут отключить Google Pay и Apple Pay

Ferra.ru
1 час назад
На Украине планируют принять законопроекты о нерыночном механизме регулирования комиссии эквайринга. В связи с этим ПриватБанк предупредил об отключении Google Pay и Apple Pay.
На Украине могут отключить Google Pay и Apple Pay
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Если законопроект о снижении комиссии банковского эквайринга примут, ПриватБанк потеряет до 5,3 млрд грн прибыли в год.
Также топ-менеджер крупнейшего украинского банка заявил, что новый закон приведёт к значительному падению количества и объёма безналичных операций. Прогнозируется снижение с 55,2% до 25,6%.
Помимо этого, в случае введения закона украинским банкам придётся отказаться от поддержки Apple Pay и Google Pay. Операции через сервисы станут убыточными на Украине. Вырастет также и стоимость обслуживания карт для клиентов.
Наука и техника,Google,Apple,Украина,
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