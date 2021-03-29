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Представлен самый продвинутый смартфон Xiaomi

Ferra.ruиещё 5
1 час назад
Помимо Xiaomi Mi 11 Pro, которого назвали «королём среди Android-устройств», компания представила модель Xiaomi Mi 11 Ultra. И это, похоже, самый продвинутый смартфон Xiaomi.
Представлен самый продвинутый смартфон Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi
Xiaomi Mi 11 Ultra получил керамический корпус и вышел в чёрном и белом цветах.
Основная камера смартфона имеет три датчика изображения: 50 Мп + 48 Мп (ультраширокоуголка), + 48 Мп (перископ). В рейтинге камер DxOMark устройство получило первое место. Оно может обеспечивать 120-кратный зум.
При взгляде на Xiaomi Mi 11 Ultra в глаза сразу бросается дополнительный дисплей в блоке камер на задней панели. Компания утверждает, что мини-экран пригодится для селфи.
Смартфон получил основной AMOLED дисплей разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. У Xiaomi Mi 11 Ultra тоже установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также есть поддержка беспроводной и проводной 67-Вт зарядки. Устройство, как и Mi 11 Pro, защищено от воды по стандарту IP68. Процессор здесь, конечно, топовый Snapdragon 888.
Цены на Xiaomi Mi 11 Ultra начинаются с 5999 юаней (около 70 тысяч рублей).
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