Xiaomi выпустит «короля» Android-смартфонов

Xiaomi готовит выпуск нового флагманского смартфона серии Mi 11. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты издания обратили внимание на постер устройства, который был опубликован в блоге китайской корпорации на Weibo. В материале говорилось, что 29 марта будут представлены новые смартфоны, однако их названия не раскрываются. При этом представители Xiaomi заявили, что очень долго ждали релиза новых устройств и назвали один из будущих аппаратов «королем» среди Android-смартфонов.

По мнению инсайдеров, под «королем» PR-служба Xiaomi имеет в виду флагман Mi 11 Ultra. В анонсе сообщается, что девайс получит сенсор для камеры рекордного размера, а смартфон «пересмотрит границы темной ночи». Это может быть намеком на то, что Mi 11 Ultra выйдет с камерой с поддержкой улучшенного режима ночной съемки.

Согласно ранним отчетам о девайсе, смартфон будет иметь тройную основную камеру, главный объектив которой получит разрешение 48 мегапикселей и поддержку пятикратного оптического зума. Сенсор Samsung ISOCELL GN2, на основе которого будет работать камера, поддерживает 120-кратное гибридное увеличение.

Также флагман выйдет с топовым процессором Snapdragon 888, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенной памятью формата UFS 3.1. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 120 и 67 ватт соответственно. Кроме того, на мероприятии 29 марта будет представлен флагман Mi 11 Pro.