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В России разработали первый ПЦР-тест для диагностики малярии

ТАССиещё 3
50 минут назад
Первый ПЦР-тест для диагностики малярии зарегистрирован в России. Его разработал ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора, сообщается в понедельник на сайте службы.
В России разработали первый ПЦР-тест на малярию
Фото: ТАССТАСС
"ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии. Данный тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию даже при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания. Данный метод позволяет избежать ложноположительных результатов микроскопического анализа в случае анализа препаратов крови плохого качества или специалистом с недостаточной квалификацией", - говорится в сообщении.
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