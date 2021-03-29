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Врач предложил лечить коронавирус пиявками

News.ruиещё 1
1 час назад
Врач-трансфузиолог Андрей Звонков предложил применять при лечении коронавируса пиявок. По его словам, гирудотерапия не имеет противопоказаний при лечении пациентов с COVID-19.
Врач предложил лечить коронавирус пиявками
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Медик заметил, что при коронавирусной инфекции назначаются антикоагулянты. А это как раз то, чего в избытке в медицинских пиявках.
Гирудин — это вещество-антикоагулянт, содержащееся в слюне медицинских пиявок. Поэтому противопоказаний для гирудотерапии в профилактике или лечении коронавируса явно нет, — приводит слова врача радио Sputnik.
Но перед назначением такого лечения необходимо определить уровень свёртываемости крови у пациента, чтобы в ней не было переизбытка гирудина. Первым признаком того, что гирудина слишком много, является спонтанное появление гематом на теле.
Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет Госдумы по охране здоровья намерен предложить Министерству здравоохранения использовать методы альтернативной медицины для профилактики COVID-19, а также реабилитации больных, переболевших им, и лечения пациентов с коронавирусом, которые болеют в лёгкой форме. В качестве средств народной медицины члены комитета предложили использовать различные биологически активные добавки (БАД): куркуму, пихту, фенхель, чеснок, чёрный перец, асафетиду, пажитник, имбирь, лимон, эвкалипт, масло чайного дерева и сосны, лаванду, мёд, корицу, настойку прополиса, кориандр, а также лечение пиявками.
Наука и техника,Наука,Коронавирус,COVID-19,Минздрав РФ,Госдума,ИА Sputnik,
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