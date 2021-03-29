Врач предложил лечить коронавирус пиявками

Врач-трансфузиолог Андрей Звонков предложил применять при лечении коронавируса пиявок. По его словам, гирудотерапия не имеет противопоказаний при лечении пациентов с COVID-19.

Медик заметил, что при коронавирусной инфекции назначаются антикоагулянты. А это как раз то, чего в избытке в медицинских пиявках.

Гирудин — это вещество-антикоагулянт, содержащееся в слюне медицинских пиявок. Поэтому противопоказаний для гирудотерапии в профилактике или лечении коронавируса явно нет, — приводит слова врача радио Sputnik.

Но перед назначением такого лечения необходимо определить уровень свёртываемости крови у пациента, чтобы в ней не было переизбытка гирудина. Первым признаком того, что гирудина слишком много, является спонтанное появление гематом на теле.