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«Роскосмос» показал детали полета Гагарина в космос

Газета.Ru
54 минуты назад
На сайте «Роскосмоса» появился новый раздел, посвященный юбилею полета Юрия Гагарина в космос.
«Роскосмос» показал детали полета Гагарина в космос
Фото: ТАССТАСС
Так, в разделе опубликована биографическая информация о жизни Гагарина, а также данные о его полете.
Пользователи смогут увидеть детализированный маршрут полета, а также архивные кадры с самим космонавтом.
«В преддверии 60-летия этого события (первого полета Гагарина в космос. — «Газеты.Ru») мы запускаем новый раздел на нашем сайте», — об этом госкорпорация объявила в своем Telegram-канале.
Ранее Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне в 1961 году.
Кроме того, стало известно, что Россия назовет космический корабль в честь Гагарина.
12 апреля 2021 года отмечается 60-летие с дня первого полета человека в космос.
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