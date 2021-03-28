Ученые предупредили об опасности «коронавирусного стыда»

Ученые из Университета Лидса Беккета и Кентского университета выяснили, что чувство стыда, появляющееся у людей из-за заражения коронавирусом, увеличивает сроки борьбы с пандемией. Об этом пишет Daily Mail.

Исследование проводилось в США, Италии и Южной Корее. Ученые определили, что отсутствие доверия к правительству оказался одним из определяющих факторов в том, сообщали ли люди окружающим о заражении коронавирусом. В Италии и Южной Корее, странах с высоким уровнем доверия властям, люди чаще следовали указаниям медиков и соблюдали установленные меры предосторожности. В США, где уровень доверия к правительству ниже, граждане зачастую игнорировали антикоронавирусные меры.