Космический корабль РФ побил рекорд по длительности полета

«Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля прошлого года, уже более 337 суток находится в космосе. Отмечается, что корабль должен отстыковаться от модуля «Звезда» российского сегмента МКС только 27 апреля, таким образом время в полете составит больше года.