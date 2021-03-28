Космический корабль РФ побил рекорд по длительности полета

Ранее сообщалось, что российский космонавт Сергей Корсаков
в ближайшей перспективе может отправиться
на МКС на американском корабле Crew Dragon. «Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса"
на Crew Dragon, а астронавт НАСА
на нашем корабле. Сергей
— один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятия в НАСА
, нужные для изготовления космического снаряжения», — рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов
.