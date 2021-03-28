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Российский космический корабль побил рекорд по длительности полета

Lenta.ruиещё 3
41 минуту назад
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», который в данный момент находится на Международной космической станции (МКС), побил рекорд по длительности полета для космических аппаратов данного семейства. Об этом сообщает РИА Новости.
Космический корабль РФ побил рекорд по длительности полета
Фото: Роскосмос / Global Look PressРоскосмос / Global Look Press
«Прогресс МС-14», который был запущен 25 апреля прошлого года, уже более 337 суток находится в космосе. Отмечается, что корабль должен отстыковаться от модуля «Звезда» российского сегмента МКС только 27 апреля, таким образом время в полете составит больше года.
Предыдущий рекорд принадлежал кораблю «Прогресс М-17», который в 1993-1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции «Мир».
Ранее сообщалось, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon. «Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей — один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятия в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения», — рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
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