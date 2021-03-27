Специалисты попробовали добавить в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы органические полимеры и целлюлоза превратились в жидкость. Из этого раствора ученые сделали листы, которые можно вернуть в первоначальное положение и использовать снова.

Исследователи провели несколько экспериментов с новым биопластиком. Выяснилось, что он выдерживает повреждения, воду, а также ультрафиолетовое излучение. Чтобы испытать экологичность биопластика, ученые закопали его в землю. Через две недели материал начал разрушаться, а через месяц – разложился.