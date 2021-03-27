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В США создали биопластик, который разлагается за три месяца

Мир24
2 часа назад
Ученые из Йельского университета в США представили биопластик, по большей части состоящий из опилок. Материал способен полностью разложиться за три месяца, сообщает ScienceDaily.
Специалисты попробовали добавить в опилки биоразлагаемый растворитель, чтобы органические полимеры и целлюлоза превратились в жидкость. Из этого раствора ученые сделали листы, которые можно вернуть в первоначальное положение и использовать снова.
Исследователи провели несколько экспериментов с новым биопластиком. Выяснилось, что он выдерживает повреждения, воду, а также ультрафиолетовое излучение. Чтобы испытать экологичность биопластика, ученые закопали его в землю. Через две недели материал начал разрушаться, а через месяц – разложился.
Ранее российско-индийский коллектив ученых создал нетоксичный биопластик. После использования материал быстро разрушается микроорганизмами в условиях окружающей среды.
Наука и техника,Соединенные Штаты,
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