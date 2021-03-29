Столкновение астероида Апофиса с Землей исключили

Когда он снова вернется в 2068 году, у астероида Апофис практически не будет шансов столкнуться с Землей.

Фактически, 370-метровый кусок космической скалы не будет представлять никакой опасности в течение как минимум следующего столетия, что привело к его исключению, как из Списка рисков ЕКА, так и из Таблицы риска столкновения НАСА

«После недавних оптических наблюдений и дополнительных радиолокационных наблюдений неопределенность орбиты Апофиса уменьшилась с сотен километров до нескольких километров по прогнозам на 2029 год», — сказал астроном Давид Фарноккья из Центра изучения околоземных объектов НАСА.

«Уточнение его положения в 2029 году дает больше уверенности в его будущем движении, поэтому теперь мы можем удалить Апофис из списка рисков».

Апофис был впервые обнаружен в 2004 году, и первоначальные прогнозы предполагали, что вероятность столкновения астероида с Землей в 2029 году составляет 2,7 процента. Хотя это было быстро исключено, Апофис сближается с Землей примерно каждые восемь лет; поскольку его орбиту было сложно наблюдать и охарактеризовать, возможность столкновения в более позднее время оставалась неопределенной.

Постепенно, за те 17 лет, что астрономы наблюдали за Апофисом, его путь в космосе стал более ясным.

Самой большой опасностью было определено сближение астероида в 2068 году. Фарноккиа и его коллега Дэвид Толен измерили эффект Ярковского — то есть нагрев на солнечной стороне астероида, вызывающий небольшую тягу — и обнаружили, что он дает 170 метров дрейфа в год.

Другая потенциальная проблема, влияющая на траекторию астероида, — это пролет 2029 года. Согласно прогнозам, Апофис пролетит мимо Земли на расстояние всего 38000 километров — примерно в 10 раз ближе, чем Луна. В этой близости гравитация Земли будет влиять на орбиту астероида.

Помня об этих двух влияниях, астрономы пересчитали проекцию пути Апофиса. Вероятность столкновения в 2068 году осталась. Шанс оценивался как один к 150 000, но все еще вызывает беспокойство, учитывая, какой ущерб он может нанести.

Теперь к расчетам добавлено больше данных. Последний пролет астероида произошел всего несколько недель назад — 6 марта 2021 года Апофис пролетел в пределах 16,9 миллиона километров от Земли.

За несколько месяцев до этого он был виден в небе, и астрономы внимательно за ним наблюдали; пролет 6 марта позволил ученым сузить его местоположение до невероятно точного расстояния в 150 метров.

В свою очередь, открытие позволило уточнить прогнозы, и теперь мы официально защищены от Апофиса на очень долгое время.

Когда Апофис появится в 2029 году, он предоставит ученым прекрасную возможность изучить его размер, форму и скорость вращения, без угрозы надвигающегося столкновения. На какое-то время это будет последняя такая возможность — после 2029 года «близкие подлеты» будут все более и более отдаленными.