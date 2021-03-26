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В работе Instagram произошел сбой

Газета.Ruиещё 1
46 минут назад
Пользователи рассказали о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает портал Downdetector.
В работе Instagram произошел сбой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, неполадки в функционировании сервиса были зафиксированы в 22.34 по мск. Больше всего жалоб (71%) были связаны с проблемами в загрузке новостной ленты. Еще 15% обратившихся пользователей сообщили о сбоях в авторизации, а 12% столкнулись с трудностями в работе сайта Instagram.
На неполадки в работе соцсети жаловались пользователи из Германии, Польши, а также Британии и России.
Днем ранее в работе "Яндекса" произошел сбой.
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