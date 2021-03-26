В работе Instagram произошел сбой

Так, неполадки в функционировании сервиса были зафиксированы в 22.34 по мск. Больше всего жалоб (71%) были связаны с проблемами в загрузке новостной ленты. Еще 15% обратившихся пользователей сообщили о сбоях в авторизации, а 12% столкнулись с трудностями в работе сайта Instagram.