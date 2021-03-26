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В работе Instagram произошел сбой

РИА Новости
52 минуты назад
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
В работе Instagram произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сбой в работе соцсети произошел примерно в 22.34 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 15% - на сбои авторизации, 12% - на работу веб-сайта.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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