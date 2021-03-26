В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 22.34 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, а также Великобритании, Германии, Польши, России и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 15% - на сбои авторизации, 12% - на работу веб-сайта.