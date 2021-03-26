Экипажи «Союз МС-18» прибыли на Байконур

В течение двух недель экипажи проведут тренировки и занятия, также им предстоит пройти медицинские обследования. Первую «примерку» в пилотируемом корабле космонавты пройдут в субботу, 27 марта: им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем, уточняется в сообщении.