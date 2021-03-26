Экипажи «Союз МС-18» прибыли на Байконур

«Утром 26 марта 2021 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей новой 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, убывающих в Казахстан Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с космонавтами и астронавтами будут проведены инструктажи по работе на изделии пилотируемого корабля «Союз МС-18», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего они предварительно подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза»», – говорится на сайте корпорации.