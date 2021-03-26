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Экипажи «Союз МС-18» прибыли на Байконур

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-18» прибыли на космодром Байконур, где 9 апреля стартует полет на Международную космическую станцию, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
Экипажи «Союз МС-18» прибыли на Байконур
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Утром 26 марта 2021 года в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей новой 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, убывающих в Казахстан Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Сегодня с космонавтами и астронавтами будут проведены инструктажи по работе на изделии пилотируемого корабля «Союз МС-18», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего они предварительно подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза»», – говорится на сайте корпорации.
В течение двух недель экипажи проведут тренировки и занятия, также им предстоит пройти медицинские обследования. Первую «примерку» в пилотируемом корабле космонавты пройдут в субботу, 27 марта: им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем, уточняется в сообщении.
Напомним, в основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. В дублирующий – российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и американский астронавт Энн Макклейн. В среду экипаж корабля «Союз МС-18» привился от коронавируса. Экипаж «Союза МС-18» должен отправиться на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. Космический корабль будет отправлен ракетой-носителем «Союз-2.1а».
Ранее НАСА и Роскосмос разошлись в данных о том, кто будет следующим командиром МКС. В пресс-службе НАСА рассказали, что после расстыковки от МКС корабля «Союз МС-17», намеченной на 17 апреля, командиром 65-й экспедиции станет американка Шеннон Уолкер. Роскосмос в свою очередь сообщил, что командиром 65-й экспедиции будет Новицкий.
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