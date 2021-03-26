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Xiaomi предсказала повышение цен на свои смартфоны

Ferra.ru
45 минут назад
В сети появились выдержки из выступления старшего вице-президента Xiaomi Вана Сяна. В нём он рассказал о том, что из-за увеличения дефицита смартфонных комплектующих, цены на телефоны компании могут увеличиться.
Xiaomi предсказала повышение цен на свои смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru
При этом, что интересно, он обещал сделать всё для того, чтобы удержать цены на нынешнем уровне, передаёт MySmartPrice. Но с каждым днём рост цен становится всё более неминуемым, что делает всё более сложным их удержание для Xiaomi.
Честно говоря, мы сделаем всё возможное, чтобы предложить потребителям лучшую цену, которую можем. Но, возможно, в некоторых случаях нам придётся переложить часть увеличения стоимости на потребителя.
Напомним, что ранее в сети уже появлялась информация, согласно которой производители вынуждены ждать по полгода поставки чипов Qualcomm из-за пресловутого дефицита.
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