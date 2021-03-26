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Сбой произошел в работе «Яндекса»

Агентство «Москва»иещё 1
1 час назад
В работе «Яндекса» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Сбой произошел в работе «Яндекса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как следует из данных портала, 55% пользователей жалуются на проблемы с почтой, еще 43% - с сайтом.
Уточняется, что трудности отмечают жители Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов России.
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