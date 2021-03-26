Роспотребнадзор рассказал о тройной защите «ЭпиВакКороны»

При этом третья линия защиты срабатывает в случае, если вирусу удалось проникнуть в клетку. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные клетки.

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».