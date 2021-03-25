В Арктике обнаружили уникальную миграцию бабочек

Ученые также восстановили цепь пути, которая привела к появлению данного вида на материке — бабочки преодолели от 580 до 650 километров над Северным Ледовитым океаном.

По словам Ивана Болотова, многоцветницы могут существовать на Новой Земле только при помощи внутренних ресурсов, но не в силах оставить потомство, поскольку гусеницы этих бабочек развиваются на ивах. Он отметил, что появление данного вида связано с глобальным потеплением и изменениями климата в Арктике.