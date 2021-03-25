Извержение Фаградалсфьяля растянется на года

Извержение вулкана Фаградалсфьяль в 30 километрах от Рейкьявика может продолжаться в течение многих лет. Как сообщает Reuters, к такому заключению пришли исландские вулканологи, которые уже назвали извержение на полуострове Рейкьянес новой туристической достопримечательностью.

Фото: IStock IStock

Вулкан начал выбрасывать потоки лавы 19 марта. С тех пор кратер посетили тысячи жителей страны, которые приезжают не только полюбоваться раскаленными фонтанами, но даже приготовить еду на потоках магмы.

«Это идеальное туристическое извержение», - сказал профессор вулканологии Исландского университета Торвальдур Тордарсон.

Чтобы справиться с потокам туристов власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к месту извержения и организовали патрули, которые не пускают людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.

В настоящий момент скорость извержения колеблется от 5 до 10 кубических метров в секунду.

“Если скорость упадет ниже трех кубических метров, вероятно, что извержение прекратится”, - отметил Товальдур Тордарсон.