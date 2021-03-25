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Извержение вулкана под Рейкьявиком будет продолжаться несколько лет

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57 минут назад
Извержение вулкана Фаградалсфьяль в 30 километрах от Рейкьявика может продолжаться в течение многих лет. Как сообщает Reuters, к такому заключению пришли исландские вулканологи, которые уже назвали извержение на полуострове Рейкьянес новой туристической достопримечательностью.
Извержение Фаградалсфьяля растянется на года
Фото: IStockIStock
Вулкан начал выбрасывать потоки лавы 19 марта. С тех пор кратер посетили тысячи жителей страны, которые приезжают не только полюбоваться раскаленными фонтанами, но даже приготовить еду на потоках магмы.
«Это идеальное туристическое извержение», - сказал профессор вулканологии Исландского университета Торвальдур Тордарсон.
Чтобы справиться с потокам туристов власти Исландии проложили 3,5-километровую пешеходную тропу к месту извержения и организовали патрули, которые не пускают людей в опасные районы, загрязненные вулканическими газами.
В настоящий момент скорость извержения колеблется от 5 до 10 кубических метров в секунду.
“Если скорость упадет ниже трех кубических метров, вероятно, что извержение прекратится”, - отметил Товальдур Тордарсон.
Однако специалист считает, что поток не прекратится в течение нескольких лет. Он сравнил его с извержением вулкана Пу'у О'о на Гавайях, которое началось в 1983 году и продолжалось 35 лет.
Наука и техника,Рейкьявик,
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