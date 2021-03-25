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Звуки природы признали полезными для здоровья

Ferra.ru
3 часа назад
Американские ученые провели исследование, в рамках которого звуки природы были признаны полезными для здоровья.
Специалисты провели научную работу под названием “Синтез преимуществ для здоровья природных звуков и их распространения в национальных парках”. Они проанализировали записи, которые были получены на 251 объекте в 66 американских парках.
Также исследование предполагало эксперименты с добровольцами, которых просили прослушать различные звуки природы, в частности шум дождя, щебет птиц, волчий вой и прочие. Выяснилось, что эти звуки способствовали уменьшению болевых ощущений и снижали уровень стресса. Кроме того, у участников повышалось настроение и усиливались мозговые функции. Специалисты зафиксировали, что самыми эффективными для настроения и общего состояния здоровья являются звуки воды. В то же время, пение птиц лучше помогает бороться со стрессом и раздражительностью.
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