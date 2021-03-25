В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Канаде поместили на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.
В Канаде предупредили о тромбозе в инструкции к AstraZeneca
Фото: ReutersReuters
Решение было принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. В ведомстве также подготовили специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, передает РИА «Новости».
«Минздрав заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от коронавируса остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса, и призывает людей прививаться всеми одобренными в Канаде вакцинами», – говорится там.
Отмечается, что в стране не было зафиксировано случаев нарушения свертываемости крови после прививки Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии).
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Наука и техника,В мире,Наука,Минздрав РФ,РИА Новости,Канада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители