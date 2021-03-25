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Ракета «Союз-2» стартовала с Восточного с британскими спутниками связи OneWeb

Деловая газета "Взгляд"иещё 31
7 часов назад
Ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи OneWeb, это стало пятым российским космическим пуском в 2021 году.
«Союз-2» с британскими спутниками стартовал с Восточного
Фото: ТАССТАСС
Ракета «Союз-2» была запущена в 5.47 мск со стартового комплекса на площадке 1С космодрома Восточный, передает РИА «Новости».
В 5.57 мск разгонный блок «Фрегат» со спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты и вышел на суборбитальную траекторию.
Дальнейшее выведение аппаратов на целевую круговую орбиту высотой 450 километров должно быть обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя «Фрегата».
Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата в каждом в период с 7.06 до 9.39 мск.
Ранее источники в ракетно-космической отрасли сообщали, что в 2021 году с Восточного намечаются три запуска по 36 спутников OneWeb, а также возможны еще два запуска. Следующий запуск 36 спутников ожидается 26 апреля. Всего, как сообщали в компании «Главкосмос», с космодромов Байконур, Восточный и Куру в 2021 году планируются порядка 10 стартов ракет «Союз» со спутниками OneWeb.
Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Наука и техника,Наука,Космодром "Восточный",OneWeb,РИА Новости,
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