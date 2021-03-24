В гаджетах Apple найден скрытый датчик

В "умной" колонке HomePod mini от Apple нашли "скрытый" датчик температуры и влажности воздуха. Об этом сообщило агентство Bloomberg . Данные агентства подтвердили эксперты iFixit, которые вскрыли устройство и изучили его содержимое.

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Крошечный чип HDC2010 размером 1,5 на 1,5 мм, произведенный компанией Texas Instruments, расположен у нижнего края пластикового корпуса, возле кабеля питания. В пользу того, что датчик предназначен для измерения температуры снаружи, а не внутри HomePod mini, говорит его удаленность от основной электроники.

Сенсор находится в "спящем" состоянии, но может быть включен через программное обновление. Эта функция помогла бы повысить привлекательность HomePod mini в качестве устройства для "умного" дома. Например, "общаясь" с другими приборами через платформу HomeKit, смарт-колонка смогла бы отдать команду на включение кондиционера, вентилятора или увлажнителя воздуха.

Отмечается, что об этом устройстве компания Apple никогда публично не упоминала.

Bloomberg сообщает, что в интернет-магазине Apple представлено около 40 моделей термостатов, совместимых с HomeKit. Встроенный в HomePod mini датчик температуры и влажности воздуха избавил бы пользователей от необходимости покупать дополнительные аксессуары.