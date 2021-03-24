Clubhouse запустят на Android к лету

Генеральный директор Clubhouse заявил о том, что компания уже занялась разработкой Android-версии для приложения, которое приобрело вирусную популярность в начале 2021 года. По словам бизнесмена, запуск состоится в «ближайшие месяцы». Некоторые эксперты верят, что доступность Clubhouse для владельцев устройств на базе Android может вернуть сервису хайп, который постепенно начал стихать. Спасут ли Clubhouse новые пользователи — выясняла «Газета.Ru».

Уже ближайшим летом сервис для аудиоконференций Clubhouse станет доступен для пользователей Android, сообщает Business Insider со ссылкой на сооснователя компании и генерального директора Пола Дэвисона.

По словам Дэвисона, Clubhouse «очень много работает» над версией для операционной системы от Google , но на ее разработку понадобится «еще пара месяцев».

На текущий момент Clubhouse доступен только пользователям iOS. При этом для регистрации необходимо получить приглашение, или инвайт, от кого-нибудь, кто уже имеет аккаунт. Как заявил Дэвисон, эта функция с «эксклюзивным» доступом может быть отключена в ближайшее время. Ранее глава компании уже говорил о том, что в конечном итоге в Clubhouse появится свободном доступе для всех.

«Очень важно открыть Clubhouse всем желающим. Версия для Android тоже имеет важное значение для нас, как и локализация», — отметил Пол Дэвисон.

По его словам, на данный момент новый пользователь при открытии приложения видит большое количество контента не на его родном языке, что осложняет поиск друзей. В будущем разработчики намерены устранить эту проблему.

Пик популярности Clubhouse пришелся на февраль 2021 года, но уже сейчас заметен спад интереса к новой социальной сети. Однако некоторые эксперты считают, что в скором времени можно будет ожидать возобновление внимания публики к этой платформе.

«По нашим прогнозам Clubhouse пережил пик взрывного интереса к платформе на текущий момент. Следующий взрыв интереса к платформе может произойти, когда пользователи Android-гаджетов, которых на российском рынке подавляющее большинство, получат возможность к ней присоединиться», — сообщил агентству «Прайм» представитель пресс-службы мобильного оператора МТС.

Но действительно ли версия для Android сможет спасти Clubhouse?

По словам Вадима Малышева, исполнительного директора коммуникационной группы iMARS, Clubhouse рискует повторить судьбу «Живого журнала» – остаться платформой с небольшим количеством фанатов.

«Как показал практика, модель «элитарности» из-за престижной аудитории голосовой сети «выстрелила» лишь вначале, потом интерес к аудиочатам начал сходить на нет. Единственный для сети способ выжить – обеспечивать приток новых пользователей и развивать экономические механизмы. Выпуск приложения для Android и отмена инвайтов – как раз попытка резко нарастить аудиторию, но приток пользователей будет бессмысленным, если не появятся способы финансового стимулирования авторов комнат, модераторов и других активных пользователей делать качественный контент. Поэтому стоит ждать не сколько приложения для популярной платформы, сколько новых способов монетизации, которые будут интегрированы в саму голосовую сеть – платный вход в комнату, систему донатов для авторов и модераторов, корпоративные аккаунты и многое другое», — считает Малышев.

Что касается отмены инвайтов, то это было ожидаемо, поскольку в какой-то момент они стали простой формальностью, сообщил управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман

«Пока что можно сказать, что приложение пропало с радаров... Возможно, причина в том, что там нужно присутствовать лично и проводить очень много времени, которого зачастую нет. Тем не менее, это взгляд из России, тогда как в США дела могут обстоять по-другому — например, тот же Twitter в России не прижился, тогда как в Штатах процветает даже после запрета на Дональда Трампа с его десятками миллионов сторонников. Будущее Clubhouse будет понятно, когда компания представит свои показатели или будет понятно, во сколько ее оценят при следующем раунде инвестиций», — заявил Шерман.

С сетью Clubhouse произошло то же самое, что обычно бывает с остро модными трендами – они быстро теряют популярность и интерес пользователей, если вовремя не предлагают новых идей, инструментов, считает независимый пиар-консультант Анастасия Куценко.

«Сейчас особенность современного общества такова, что постоянно требуется удерживать внимание публики, предлагая новые и новые решения, «фишки». И потому было вполне прогнозируемо, что Clubhouse очень быстро потеряет свою актуальность.

То, что предлагает сеть сделать через три месяца, новинкой назвать сложно – это просто технические доработки и не более.