Москвичи смогут увидеть весенний звездопад 22 апреля

Отмечается, что поток Лириды, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Однако, в этом году условия для наблюдения за ним будут не самыми благоприятными, лучше всего метеоры будут видны на рассвете. В планетарии добавили, что ранее поток Лириды был гораздо более активным, чем в наше время.