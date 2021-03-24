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Москвичи смогут увидеть первый весенний звездопад в ночь на 22 апреля

Москва24
6 часов назад
Москвичи в ночь на 22 апреля смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Москвичи смогут увидеть весенний звездопад 22 апреля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"В апреле с неба начнут падать звезды. У терпеливых наблюдателей звездного неба вновь появится возможность загадать желание увидев падающую звезду. С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21-22 апреля. По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 18 метеоров в час", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поток Лириды, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер, является одним из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. Однако, в этом году условия для наблюдения за ним будут не самыми благоприятными, лучше всего метеоры будут видны на рассвете. В планетарии добавили, что ранее поток Лириды был гораздо более активным, чем в наше время.
"Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм. Число падающих звезд доходило до 700 в час. С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним", – сообщили в пресс-службе.
Наука и техника,Юрий Гагарин,Москва,Китай,Соединенные Штаты,
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