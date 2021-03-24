Москвичи смогут увидеть весенний звездопад 22 апреля

"В апреле с неба начнут падать звезды. У терпеливых наблюдателей звездного неба вновь появится возможность загадать желание увидев падающую звезду. С 14 по 30 апреля активизируется метеорный поток Лириды, пик которого придется на 21-22 апреля. По прогнозам Международной метеорной станции, ожидается до 18 метеоров в час", – говорится в сообщении.
"Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет. Самое старое упоминание о них родом из Китая, в нем написано, что "звезды падали как дождь" в ночь на 16 марта, 687 года до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм. Число падающих звезд доходило до 700 в час. С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним", – сообщили в пресс-службе.