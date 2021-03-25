Медики назвали защиту от двенадцати видов рака

Поддержание здорового веса может уберечь сразу от 12 видов рака. Таковы данные исследований ВОЗ

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Здоровый вес станет одним из факторов, который поможет организму защититься от рака кишечника, желудка, почек, печени, желчного пузыря. Это же относится к онкологии рта, пищевода, яичников, простаты, груди и матки, приводит данные ВОЗ РИА Новости.

Значительно снизить риск проявления онкологии могут физическая активность и здоровое питание. Для этого нужно больше есть фруктов, бобовых, злаковых и овощей. Медики советуют избегать красного мяса и алкоголя в своём рационе.

Накануне медик и телеведущий Александр Мясников перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей. По его словам, 20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием. Порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.