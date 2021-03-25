Медики назвали защиту от двенадцати видов рака

Поддержание здорового веса может уберечь сразу от 12 видов рака. Таковы данные исследований ВОЗ
.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Здоровый вес станет одним из факторов, который поможет организму защититься от рака кишечника, желудка, почек, печени, желчного пузыря. Это же относится к онкологии рта, пищевода, яичников, простаты, груди и матки, приводит данные ВОЗ РИА Новости.
Значительно снизить риск проявления онкологии могут физическая активность и здоровое питание. Для этого нужно больше есть фруктов, бобовых, злаковых и овощей. Медики советуют избегать красного мяса и алкоголя в своём рационе.
Накануне медик и телеведущий Александр Мясников
перечислил основные факторы, приводящие к развитию злокачественных опухолей у людей. По его словам, 20% всех случаев рака связаны с неправильным питанием. Порядка 40% опухолей вызываются курением. Инфекционные заболевания ответственны за 20% случаев, указал Мясников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что частое употребление колбасы может привести к раку желудка. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Колбасу можно попробовать, употребляя в небольших количествах. Однако из-за большого количества трансжиров и соли, которые в ней содержатся, большие объёмы продукта опасны для организма.