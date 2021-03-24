После COVID нашли еще одну побочку

Специалисты Медицинской школы Йельского университета провели исследование, участие в котором приняли 1600 человек с острым поражением почек на фоне коронавируса. Научная статья опубликована в журнале JAMA Network.

Выяснилось, что порядка 24–57 процентов случаев заражения сопровождаются проблемами с почками. В отделениях интенсивной терапии эта доля составляет от 61 до 78 процентов. Медики опросили пациентов через 21 день после выписки и узнали, что исходная функция почек у них не восстановилась.