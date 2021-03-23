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Во Франции создадут электрический шестимоторный самолет

Российская Газета
7 часов назад
Французы начали разработку электрического пассажирского самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Как сообщает Flightglobal, его первый полет намечен на 2024 год, а коммерческая эксплуатация двумя годами позже.
Во Франции создадут электрический шестимоторный самолет
Фото: Aura AeroAura Aero
Воздушное судно создается при поддержке властей Окситании и станет частью семейства электрических самолетов Integral. Это будет высокоплан с шестью электромоторами, для которого специально разработают новые аккумуляторные батареи. Аналогичный летательный аппарат планируется создать и в грузовой версии.
Электрические самолеты являются перспективными в развитии авиации, ведь экологические требования к воздушным лайнерам постоянно ужесточаются, к тому же такие модели дешевле в эксплуатации и обслуживании.
Наука и техника,Франция,
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