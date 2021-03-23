Во Франции создадут электрический шестимоторный самолет

Воздушное судно создается при поддержке властей Окситании и станет частью семейства электрических самолетов Integral. Это будет высокоплан с шестью электромоторами, для которого специально разработают новые аккумуляторные батареи. Аналогичный летательный аппарат планируется создать и в грузовой версии.