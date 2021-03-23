В Японии разработали спутник-магнит для сбора мусора

Японская компания Astroscale разработала устройство для очистки орбиты Земли от мусора. Он снабжен магнитной пластиной для захвата металлических объектов в околоземном пространстве, сообщил Buisness Insider.

Фото: Astroscale Astroscale

По задумке создателей, аппарат сможет прикрепляться к вышедшим из строя спутникам и направлять их в атмосферу планеты, где оба объекта сгорят в падении.

22 марта экспериментальную версию устройства под названием ELSA-d (End-of-Life Services) отправили на орбиту с космодрома Байконур в Казахстане для испытаний. В рамках тестов ELSA-d захватит «учебный» обломок космомусора, снабженный контактной поверхностью для магнитной ловушки.

23 марта в официальном Twitter-аккаунте Astroscale сообщили, что аппарат благополучно достиг орбиты и находится под контролем управления миссией.

В компании рассчитывают, что в будущем производители будут оснащать спутники магнитными пластинами и заказывать у организации утилизацию отработавших свой срок устройств.

По данным Европейского космического агентства, на орбите Земли находятся более 2,4 тыс. отказавших спутников и 100 млн обломков. По прогнозу экспертов, в будущем планету может окружить плотный мусорный пояс, которые станет препятствием для новых запусков.