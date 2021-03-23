На Хайнане обнаружили новый вид лягушек

Биологи из гонконгской экологической организации "Ферма и ботанический сад Кадури" обнаружили в тропических лесах южной китайской провинции Хайнань новый вид лягушек. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", эта разновидность амфибий получила название Micryletta immaculata ("Микрилетта иммакулата").

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"Группа ученых собрала [биологические] образцы, проанализировала морфологические и молекулярно-биологические данные и подтвердила, что этот вид животных является для Хайнаня эндемичным (встречающимся только на определенной территории)", - отметил представитель экологической организации Ян Цзяньхуань.

Миниатюрная лягушка обитает в зеленом массиве гористой части острова, в районах Эсяньлин, Ингэлин и Цзяньфэнлин. Длина взрослых самцов составляет 23-25 мм, самок - 25-30 мм. Цвет кожи Micryletta immaculata - коричневато-бронзовый, это позволяет ей прятаться среди опавших веток и листьев. Узоры на теле отсутствуют. Исследователи отметили, что тонкий и протяжный звук, который издает эта лягушка, в большей мере походит на стрекот сверчка, чем на привычное кваканье этого вида земноводных.

Из-за сельскохозяйственной деятельности человека популяция этого вида хайнаньских лягушек сталкивается с проблемой утраты и загрязнения естественной среды обитания. Поэтому, как считают исследователи, согласно стандартам Международного союза охраны природы Micryletta immaculata должна быть отнесена к уязвимому виду, рискующему стать вымирающим.

По последним данным, в настоящее время на тропическом острове Хайнань обитают 43 вида земноводных, включая недавно обнаруженную хайнаньскую лягушку. Из них 14 видов встречаются исключительно в этой провинции Китая.